İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
12 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|R.ŞEVKET İNCE, ÇAY, MUHİTTİN ERENER
|11.08.2023 saat 15:05ile 19:30 arasındayaklaşık 4 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2109 SOKAK NO:72 ÖNÜ İÇİN
|ÇİĞLİ
|EVKA-2, EVKA-6, YAKAKENT
|11.08.2023 saat 13:00ile 19:30 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş planlı bakım çalışmasından. Bölgeye su verilemeyecektir.
|KARABAĞLAR
|MALİYECİLER, METİN OKTAY, ADNAN SÜVARİ, ESENYALI
|11.08.2023 saat 18:35ile 19:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|108/6 SOKAK NO:17 ÖNÜ İÇİN
|KEMALPAŞA
|MEHMET AKİF ERSOY MAH
|11.08.2023 saat 17:30ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|UZUNKÖY
|11.08.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|ÖZDERE
|07.08.2023 saat 16:00ile 23:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK BAKIM VE ONARIMINDAN DOLAYI ÖZDERE ORTA MAH VE ÇUKURALTI MAH. BELİRTİLEN SAATLER ARASI SU VERİLEMEYECEKTİR
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|11.08.2023 saat 14:40ile 16:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|08.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNE AİT SONDAJ KUYUSUNUN SU BİTİRMESİ NEDENİYLE MAHALLENİN İÇME SUYU İHTİYACI SU TANKERLERİ VASITASIYLA SAĞLANMAKTADIR. BU NEDENLE TÜKETİMİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLCEKTİR.
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