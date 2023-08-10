İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10-11 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
11 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|KARAPINAR, ÇENİKLER, KABAAĞAÇ, KARAHAYIT, LÜTUFLAR, ALANKÖY, GAZİLER, YEŞİLOVA, ZEYTİNOVA
|10.08.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Bakım Ve Onarım Çalışmalarından Dolayı Zeytinova, Karapınar, Çenikler, Kabaağaç, Karahayıt, Lütuflar, Alanköy, Gaziler Ve Yeşilova Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacaktır.
|BORNOVA
|ERZENE
|10.08.2023 saat 16:05ile 17:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|GENÇLİK CADDESİ SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN VANA ARIZASI SEBEBİYLE GEÇİCİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTİR.
|ÇİĞLİ
|EVKA-2, EVKA-6
|11.08.2023 saat 13:00ile 18:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş planlı bakım çalışmasından. Bölgeye su verilemeyecektir.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK CUMHURİYET
|10.08.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BANTI CALIŞMASI SEBEBİYLE
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM, BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|10.08.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|YENİ
|10.08.2023 saat 16:45ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|MURAT, MİLLET, ANADOLU
|10.08.2023 saat 16:40ile 17:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2467--2 ÖNÜ
|KONAK
|ÜÇKUYULAR, MEHMET ALİ AKMAN
|10.08.2023 saat 16:45ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|18 SK. NO 12 ÖNÜ
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
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