İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
10 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET
|09.08.2023 saat 16:35ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1594/25--5
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS, BOYALIK
|09.08.2023 saat 16:50ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3424 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|FOÇA
|YENİKÖY
|09.08.2023 saat 17:55ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
|KARŞIYAKA
|MAVİŞEHİR
|09.08.2023 saat 17:05ile 18:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2044/4 SOKAK No:19 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE OPERA CADDESİ X 2044 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK
|09.08.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MUTAHIT CALISMASI SEBEBİYLE KESİNTİ VARDIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|09.08.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BANTI CALIŞMASI SEBEBİYLE
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|09.08.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BAGLANTI CALISMASI SEBEBIYLE
|KINIK
|OSMANİYE
|09.08.2023 saat 11:30ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ 3. SANAYİ SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 1. 2. 3. 4. 5. 6. SANAYİ SOKAKLARINDA 11:30-15:30 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|KARABURÇ
|09.08.2023 saat 15:50ile 18:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
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