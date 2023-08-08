İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
9 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA
|08.08.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE VE FATİH MAHALLESİNİN BELLİ BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ILDIR
|08.08.2023 saat 15:00ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|37223 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|DİKİLİ
|DENİZKÖY
|08.08.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Denizköy Mahallesinde yoğun kullanımdan dolayı Danışkent Sitesi bölgesinde 10:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir.
|DİKİLİ
|CUMHURİYET
|08.08.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|CUMHURİYET MAHALLESİ 307 SOKAKTA GEDİZ EDAŞ ELEKTİRİK ŞİRKETİ ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|08.08.2023 saat 13:30ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI SEBEBİYLE
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|08.08.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI SEBEBİYLE
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|08.08.2023 saat 09:00ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ ŞEHİT ER HAKAN SAĞINÇ CADDESİ TOKİ KONUTLARI C1-13 BLOK ÖNÜNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜM TOKİ KONUTLARINDA 09:00-11:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|ÖZDERE
|07.08.2023 saat 16:00ile 23:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK BAKIM VE ONARIMINDAN DOLAYI ÖZDERE ORTA MAH VE ÇUKURALTI MAH. BELİRTİLEN SAATLER ARASI SU VERİLEMEYECEKTİR
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK, ÇOBANLAR, KAYMAKÇI, EMİRLİ
|08.08.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI ARTICAK, BOZDAĞ, ÇOBANLAR, KAYMAKÇI, SUBATAN YAYLASI, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYANVE EMİRLİ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Haberler.com - Gündem