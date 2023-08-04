İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
5 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|POSTACILAR, ONUR, KÖRFEZ
|04.08.2023 saat 17:30ile 20:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|BUCA
|İNÖNÜ
|04.08.2023 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|677/19 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇİĞLİ
|YAKAKENT
|04.08.2023 saat 16:50ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. ( Çamlıkent konutlarıda etkilenmektedir. )
|KARABURUN
|MORDOĞAN
|04.08.2023 saat 13:30ile 17:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MORDOĞAN KÜME EVLERİ (MORDOĞAN KÖYÜ) VE GÖKPINAR SİTESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|LATİFE HANIM, ZÜBEYDE HANIM, SOĞUKKUYU
|04.08.2023 saat 17:30ile 20:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ
|01.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK İÇME SUYU POMPALARINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KINIK İLÇESİ AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ, MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|UZUNKÖY
|04.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI UZUNKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENEMEN
|UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ, ATATÜRK
|04.08.2023 saat 15:00ile 23:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|MENEMEN
|AYVACIK, BAĞCILAR
|04.08.2023 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası