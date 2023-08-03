İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
4 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA
|03.08.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ATATÜRK VE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE 1 SAAT (16:30-17:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|03.08.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6000 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|GAZİEMİR
|HÜRRİYET
|03.08.2023 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1072 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|GÜZELBAHÇE
|KAHRAMANDERE
|03.08.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|KAHRAMANDERE MİTHAT ÜNAL Cd. No:66 GÜZELBAHÇE
|KARABAĞLAR
|BOZYAKA, ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, SEVGİ, GÜNALTAY
|03.08.2023 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5714/1 SOKAK NO 68 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ
|01.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK İÇME SUYU POMPALARINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KINIK İLÇESİ AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ, MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, SAYGI
|03.08.2023 saat 12:10ile 18:00 arasındayaklaşık 5 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2683 SOKAK NO:2 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|SELÇUK
|GÖKÇEALAN
|03.08.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖKÇEALANMAH 638 SOKAK 2 SAAT SULAR KESİLMİŞTİR
|TİRE
|ESKİOBA
|03.08.2023 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ ELEKTRİK FİRMASININ ÇALIŞMASI DOLAYISIYLA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.