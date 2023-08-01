İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
2 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BERGAMA
|ZAFER
|01.08.2023 saat 11:45ile 13:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNDE 2 SAAT (11:45-13:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|ZAFER
|01.08.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|MERİÇ
|01.08.2023 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5711/17 SOKAK NO 25 ÖNÜ ARIZA İÇİN NOT--MANİFATURACILAR MAHALLESİDE ETKİLENİYOR
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ
|01.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK İÇME SUYU POMPALARINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KINIK İLÇESİ AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YUKARI, YENİ, MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|ORTA
|27.07.2023 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 SK. VE CIVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|01.08.2023 saat 16:15ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI KAYMAKÇI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|AKKOYUNLU
|01.08.2023 saat 14:00ile 20:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDUGU İÇİN SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR