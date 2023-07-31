İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
1 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BAYRAKLI
|ADALET, ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER
|31.07.2023 saat 15:30ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1645 SOKAK NO 22 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|31.07.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ZEYTİNDAĞ MAHALLEİSNDE OLUŞAN POMPA ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ZEYTİNDAĞ MAHALLESİNDE 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR.
|BUCA
|KIRKLAR, DOĞANCILAR, BELENBAŞI
|31.07.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|NİF DAĞI SU İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN 200DF ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ÜST KOTLARDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ SORUNU YAŞANMAKTADIR.
|ÇİĞLİ
|SASALI MERKEZ
|31.07.2023 saat 17:20ile 18:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRAŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. AHMET PİRİŞTİNA X 1 SOKAK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|ORTA
|27.07.2023 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 SK. VE CIVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR
|31.07.2023 saat 12:30ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ, UZUNDERE, KAYMAKÇI, KIZILCAAVLU, ALAŞARLI, ÇAYLI, YEŞİLKÖY, MESCİTLİ
|31.07.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI UZUNDERE, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KIZILCAAVLU, ALAŞARLI, ÇAYLI, YEŞİLKÖY VE MESCİTLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.