İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
28 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BORNOVA
|KEMALPAŞA
|27.07.2023 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PINAR CADDESİ VANASI KAPATILMIŞTIR. 7086/4 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE PINARBAŞI MAHALELESİ VE KEMALPAŞA MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|27.07.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ÇANDARLI MAHALLESİNDEÇAĞDAŞLAR SİTESİ BÖLGESİNDE MÜTEAHHİTE AİT KEPÇENİN HATTIMIZA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI SİTELER BÖLGESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|UZUNBURUN
|27.07.2023 saat 16:30ile 17:25 arasındayaklaşık 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAHŞİBEY MAHALLESİ 1 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI YAHŞİBEY MAHALLESİNDE 1 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KINIK
|OSMANİYE
|27.07.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ ESKİ FABRİKA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|ORTA
|27.07.2023 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 SK. VE CIVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|GÖKTEPE
|27.07.2023 saat 14:45ile 17:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ, MESCİTLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KEMENLER, OVACIK, PİRİNÇÇİ, TEKKE
|27.07.2023 saat 08:30ile 17:30 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ, MESCİTLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, TEKKE VE OVACIK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.