İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
27 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BERGAMA
|İSLAMSARAY
|26.07.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|KANAL MÜTEAHHİT TARAFINDAN YAPILAN KANAL HATTI İMALATI ESNASINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|ZAFER
|26.07.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN
|26.07.2023 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4029 SOKAK NO:5 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|BUCA
|YENİGÜN, FIRAT
|26.07.2023 saat 12:25ile 17:25 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|265/8 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK, MUSALLA
|26.07.2023 saat 10:25ile 19:25 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİFTLİK MAHALLESİ GENELİNDEANABORU ARIZASI SEBEBİYLESU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR KESİNTİDEN MUSALLA MAHALLESİ RADKOP SİTESİ ÇEVRESİNİ ETKİLEMEKTEDİR
|ÇİĞLİ
|CUMHURİYET
|26.07.2023 saat 13:30ile 17:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|26.07.2023 saat 15:00ile 23:55 arasındayaklaşık 8 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DELİKTAŞ MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTİRK A. Ş. NİN KESİNTİSİNDEN DOLAYI DELİKTAŞ MAHALLESİNDE 15:00 İLE 24:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KEMALPAŞA
|DAMLACIK
|26.07.2023 saat 16:20ile 17:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|DEPO OTOMATİK ÇIKIŞ VANASI ARIZA YAPTIĞI İÇİN DEPO ÇIKIŞI AÇILAMIYOR. EKİP YÖNLENDİRİLDİ YAKLAŞIK 1 SAAT İÇERİSİNDE SORUN GİDERİLECEK