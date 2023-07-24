İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
25 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BAYRAKLI
|BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
|24.07.2023 saat 14:50ile 18:50 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|1637/10 SOKAKTA BULUNAN 224 BÖLGE SAYAÇ ARIZASI
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, CENGİZHAN
|24.07.2023 saat 17:35ile 19:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2181 SOKAK O:3 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|BORNOVA
|NALDÖKEN
|24.07.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1231 BÖLGE VANASI KAPATILDI. SEHİTLER CADDESİ EVKA 3 MAHALLESİNDEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI VE BÖLGE VANASI BAKIMI YAPILDIĞINDAN NALDÖKEN MAHLLESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLMEYECEKTİR.
|ÇİĞLİ
|ESENTEPE
|24.07.2023 saat 14:45ile 16:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8838/3 SOKAK NO:9 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8838 X 8839 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|DİKİLİ
|SALİHLER
|24.07.2023 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SALİHLER MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KİRAZ
|KALEKÖY, HALİLLER, ÇAYAĞZI, YENİKÖY
|24.07.2023 saat 10:00ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KALEKÖY HALİLLER ÇAYAĞZI YENİKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|24.07.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ
|24.07.2023 saat 17:35ile 21:30 arasındayaklaşık 3 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yüklenici firma ana boruya asar verdiğinden dolayı kesinti girilmiştir .