İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20-21 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
21 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BAYINDIR
|FIRINLI, TOKATBAŞI, KARAHALİLLİ
|20.07.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|Kuyu pompa arızası sebebiyle, Mahallelerin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabilir.
|BORNOVA
|YEŞİLÇAM
|20.07.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|KEMALPAŞA CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN YEŞİLÇAM MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇEŞME
|YALI
|20.07.2023 saat 14:40ile 17:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6156/1 SOKAK DENİZKENT SİTESİ VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA, SALİMBEY
|20.07.2023 saat 11:30ile 13:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSMETPAŞA MAHALLESİ 76 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI İSMETPAŞA MAHALLESİ SALİMBEY MAHALLESİ VE 76 SOKAK BÖLGESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KEMALPAŞA
|ÇİNİLİKÖY
|20.07.2023 saat 15:50ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|KİRAZ
|KALEKÖY
|20.07.2023 saat 08:30ile 11:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ KALEKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|19 MAYIS, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, AZİZİYE, HASAN ÖZDEMİR, İMARİYE, VEZİRAĞA, DUATEPE, ÇİMENTEPE, SELÇUK
|20.07.2023 saat 14:00ile 19:30 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|731/3 SOKAK NO 3 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|MENEMEN
|UĞUR MUMCU
|19.07.2023 saat 22:30ile 20.07.2023 saat 08:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SU DEPOSU SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN.