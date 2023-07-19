İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
20 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BERGAMA
|İSLAMSARAY
|19.07.2023 saat 19:20ile 21:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİNDE 2 SAATSU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|19.07.2023 saat 20:50ile 23:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ULUCAK İSTİKLAL VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ETKİLENECEK OLAN MAHALLELER
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|19.07.2023 saat 13:35ile 14:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6251SK. VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR
|MENEMEN
|ATATÜRK, YAHŞELLİ, İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU, KAZIMPAŞA, ZAFER, MERMERLİ, KASIMPAŞA, CAMİİKEBİR, TÜLBENTLİ, ESATPAŞA, AHIHIDIR
|19.07.2023 saat 14:50ile 21:30 arasındayaklaşık 6 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ARIZA KAYNAKLI (BİLGİ NOTU) GEDİZ ELEKTRİK ARIZA GİDERME SÜRESİ UZADI SU KESİNTİ SÜRESİDE UZATILDI NOT. ENERJİ GELDİ DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK BİRAZ YÜKSELİNCE POMPALAR DEVREYE ALINACAK.
|ÖDEMİŞ
|ERTUĞRUL
|19.07.2023 saat 19:30ile 23:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ERTUĞRUL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOTOR POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|GÜNLÜCE
|19.07.2023 saat 19:50ile 21:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÜNLÜCE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|MERSİN ALANI
|18.07.2023 saat 18:00ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6081 SOK VE CİVARINDA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TİRE
|KİRELİ
|19.07.2023 saat 18:00ile 22:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE