İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 199 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
19 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|BUCA
|İZKENT, AYDOĞDU, CUMHURİYET, MURATHAN, KARANFİL, GAZİLER, ÇAĞDAŞ, ŞİRİNKAPI
|18.07.2023 saat 19:45ile 23:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaşın Elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.
|ÇEŞME
|DALYAN
|18.07.2023 saat 21:50ile 23:55 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4181 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÇİĞLİ
|ATATÜRK, EVKA-5, ESENTEPE
|18.07.2023 saat 23:00ile 19.07.2023 saat 06:00 arasında yaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİĞLİ İLÇESİ EVKA_5 MAHALLESİ 8927 X 8926 KVŞ ANA TAŞIYICI ÜZERİNDE ARIZA OLMASI NEDENİ İLE 18/07/2023 TARİH SAAT 23:00 İLE 19/07/2023 TARİH SAAT 06:00 ARASINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.EVKA_5, ESENTEPE , ATATÜRK MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|SEFERİHİSAR
|MERSİN ALANI
|18.07.2023 saat 18:00ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6081 SOK VE CİVARINDA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TORBALI
|PANCAR, KAZIM KARABEKİR
|18.07.2023 saat 17:50ile 20:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|POMPA DEGİŞİMİ YAPILMIŞTIR. DEPO SEVIYE YAPMASINA MUTAKIP VATANDAŞLARIMIZ KESINTISIZ SU ALACAKTIR