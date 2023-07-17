İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17-18 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
18 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|ALİAĞA
|FATİH, MİMAR SİNAN, B.HAYRETTİN PAŞA
|17.07.2023 saat 12:00ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2605 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 3 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|BORNOVA
|KIZILAY
|17.07.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|498 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU ANA BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KIZILAY MAHALLESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR
|ÇEŞME
|ALAÇATI, CELAL BAYAR
|17.07.2023 saat 14:20ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YOĞUN KULLANIMA BAĞLI OLARAK BELLİ KESİMLERDE VE YÜKSEK KALAN BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|15.07.2023 saat 20:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|GAZİEMİR
|ZAFER
|17.07.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektriğin kesintisinden dolayı bölgeye su verilemiyor.
|KARABAĞLAR
|BOZYAKA, SEVGİ
|17.07.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4624 SOKAKİÇİ, ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KARŞIYAKA
|DONANMACI, AKSOY
|17.07.2023 saat 16:10ile 17:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1733 SOKAK NO:27 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDEN İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1737 X 1730 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|ARMUTLU HÜRRİYET
|17.07.2023 saat 12:45ile 14:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ARMUTLU HÜRRİYET MAHALLESİN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SULARI AKMIYOR BASINÇ DÜŞÜK.
|KINIK
|FATİH
|17.07.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ YAKIN DEĞİRMEN KÜME EVLERİNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 15:30-17:30 SAATLERİ ARASINDA YAKIN DEĞİRMEN KÜME EVLERİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.