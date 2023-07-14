İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...