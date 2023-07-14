İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
16 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|14.07.2023 saat 20:00ile 22:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ ELEKTRİK HATLARINDA YAŞANAN VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİ İLE İÇME SUYU KUYUMUZ ÇALIŞMAMAKTADIR ELEKTRİK ARZASI BİTTİGİNDE POMPA DEVREYE ALINACAKTIR BU NEDENLE YAKLAŞIK İKİ SAAT SU SORUNU YASANACAKTIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|14.07.2023 saat 20:30ile 22:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ULUCAK MAHALLESİNİ BESLEYEN A1 VE A2 KUYULRIN İLETİM HATTI 160 LIK BORUYA KOSBİ EKİPLERİ ÇALIŞMASI SIRASINDA 17. 03. 2023 TARİHLERİ ARASINDA SAAT 13:00 DE HASARVERİLMİŞ OLUP SAAT 17:00 TAMİTAR BİTİRİLEREK TEKRAR DEVREYE ALINMIŞTIR BU 4 SAATLİK SÜRE ZARFINDA YAKLAŞIK 25LT BASAN KUYULAR ÇALIŞMADIGI İÇİN DEPO SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ MEYDANA GELMİŞHAVALARIN ÇOK SICAK OLMASI NEDENİ İLE KULLANIM COK OLDUGUNDAN HALEN DEPO SEVİYELERİ YÜKSELMEMİŞTİR
|KINIK
|OSMANİYE
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAH. VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|YUKARI
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE YUKARI MAH. VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAH. VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|FATİH
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|YENİ
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAH. VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KINIK
|AŞAĞI
|14.07.2023 saat 08:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KINIK POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAH. VE KINIK MERKEZ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|YENİ
|14.07.2023 saat 21:30ile 23:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|ATAMER, MİLLET, MURAT
|14.07.2023 saat 22:15ile 23:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2580 SOKAK 2581 SOKAK KVŞĞI ARIZA İÇİN