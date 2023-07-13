İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
14 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|12.07.2023 saat 09:30ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|13.07.2023 saat 11:20ile 12:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1735 SOKAK NO195 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. YUSUF NALKESEN X 1821 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENDERES
|ÇAMÖNÜ
|13.07.2023 saat 21:00ile 14.07.2023 saat 08:00 arasında yaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMÖNÜ MH BAZI BÖLGELERİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE DEPO SEVİYESİNDE DÜŞÜKLÜK YAŞANABİLİR. . .