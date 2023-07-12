İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
13 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK, R.ŞEVKET İNCE
|12.07.2023 saat 09:15ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|1620/15 SOKAK İÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ . SU ISHALE HATIMIZA ZARAR VERİLMİŞTİR.
|BERGAMA
|YENİKENT
|12.07.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|POMPA ARIZASI NEDENİYLE YENİKENT MAHALLESİNDE 2 SAAT (14:00-16:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA
|12.07.2023 saat 16:55ile 18:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4049/4 SOKAK NO:6 ÖNÜ İÇİN
|BORNOVA
|ATATÜRK, İNÖNÜ MAH
|12.07.2023 saat 17:30itibariyle yaklaşık 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|817 SOKAK İLETURGUR REİS KAVŞAĞINDAKİ VANA KAPATILDI. 808 SOKAKTA Kİ ARIZA NEDENİYLE İNÖNÜ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLMEYECEKTİR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|12.07.2023 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÇANDARLI ÇAĞDAŞLAR SİTESİNDEKİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE ÇAĞDAŞLAR VE AKYILDIZ SİTELERİNDE YAKIN ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|12.07.2023 saat 09:30ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|KONAK
|1.KADRİYE, 2.KADRİYE, ÇİMENTEPE, ZAFERTEPE, KOCATEPE, TINAZTEPE, DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, 19 MAYIS, SELÇUK, KADİFEKALE
|12.07.2023 saat 15:00ile 13.07.2023 saat 03:00 arasında yaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|737 SOKAK İLE 698/1 SOKAKKVŞĞI ARIZA İÇİN
|ÖDEMİŞ
|KÖFÜNDERE
|12.07.2023 saat 10:30ile 16:30 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN KÖFÜNDERE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|11.07.2023 saat 08:00ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ARKONUT MEVKİİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK
|12.07.2023 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AYRANCILAR BÖLGESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ.