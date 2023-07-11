İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
12 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|YENİKENT
|10.07.2023 saat 19:15ile 21:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI NEDENİYLE YENİKENT MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|11.07.2023 saat 09:00ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLIMAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|BOZYAKA, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, CENNETOĞLU
|11.07.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5701 SOKAK NO:70 ÖNÜ İÇİN
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|11.07.2023 saat 14:20ile 15:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7448/5 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7400/7 X 7400 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|11.07.2023 saat 13:45ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|FATİH LALE SOK. İZMİRGAZ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ANA BORU PATLATILMASI NEDENİYLE VANASI KAPATILDI. BİLGİ NOTU : ARIZANIN GİDERİLMESİ SIRASINDA TEKNİK ZORLUK YAŞANDIĞI İÇİN SU KESİNTİ SÜRESİ 18:00'E KADAR UZATILMIŞDIR.
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|11.07.2023 saat 08:00ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ARKONUT MEVKİİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.