İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
11 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|YENİKENT
|10.07.2023 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI NEDENİYLE YENİKENT MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:15-18:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|FATİH
|10.07.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA2 SAAT (17:00-19:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|OSMAN AKSÜNER, AŞIK VEYSEL
|10.07.2023 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5753 SOKAK NO:17 ÖNÜ İÇİN
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|09.07.2023 saat 15:40ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYURDU 29 EKİM MAH KAZIMPAŞA MAH YENİ MAHALLESİNİN SULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KONAK
|BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
|10.07.2023 saat 17:05ile 19:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3465-2354 KVS ARIZA SEBEBİYLE
|KONAK
|BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
|10.07.2023 saat 17:05ile 19:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3465-2354 KVS ARIZA SEBEBİYLE
|ÖDEMİŞ
|KEMER
|10.07.2023 saat 10:00ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KEMER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|GÖKÇEN, KAHRAT
|10.07.2023 saat 13:00ile 18:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası