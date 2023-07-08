İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
9 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GAZİEMİR
|HÜRRİYET
|08.07.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1080 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU ULUŞMUŞTUR
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|07.07.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAGYURDU 29 EKİM MAH KAZIMPAŞA MAH YENİ MAHALLESİNİNSULARI ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİK.
|KONAK
|AKIN SİMAV, MİTHATPAŞA, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS, BARBAROS
|08.07.2023 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|MİTHATPAŞA CADDESİ NO:405 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|ÇİLEME
|08.07.2023 saat 14:20ile 15:00 arasındayaklaşık 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİLEME MAHALLERİ ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .