İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
8 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|07.07.2023 saat 18:00ile 22:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7190 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7190 SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI.
|KARABAĞLAR
|ESENYALI, POLİGON, METİN OKTAY
|07.07.2023 saat 21:00ile 22:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|52/72--- SK. İÇİ
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|07.07.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAGYURDU ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ
|MENDERES
|GÖLOVA
|07.07.2023 saat 12:30ile 21:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|GÖLOVA MAHALLESİ GENELİ POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|07.07.2023 saat 11:40ile 15:30 arasındayaklaşık 3 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ARIZANIN GİDERİLMESİ SIRASINDA TEKNİK ZORLUK YAŞANDIĞI İÇİN SU KESİNTİ SÜRESİ 15:30 KADAR UZATILMIŞDIR.
|SELÇUK
|14 MAYIS
|07.07.2023 saat 16:00ile 22:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|14 mayıs mah 4108 sokak 2 saat sular kesilmiştir
|URLA
|YAKA, ALTINTAŞ
|07.07.2023 saat 20:30ile 23:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|MERKEZ MAHALLELER YÜKSEK KESİMLER ETKİLENİR. DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK TAKVİYE MOTORLAR DEVREYE ALINDI. 1-2 SAATE TOPARLAR
|URLA
|DEMİRCİLİ
|07.07.2023 saat 20:50ile 23:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası