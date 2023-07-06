İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
7 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|06.07.2023 saat 20:00ile 23:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYESİNİN DÜŞMESİYLE GELİŞEN BİR KESİNTİ
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|06.07.2023 saat 21:50ile 07.07.2023 saat 03:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KOZBEYLİ, FEVZİ ÇAKMAK
|06.07.2023 saat 15:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|06.07.2023 saat 20:30ile 22:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası