İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
6 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ
|05.07.2023 saat 10:25ile 19:00 arasındayaklaşık 8 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|YENİFOÇA İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE.
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|05.07.2023 saat 17:40ile 18:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6244 SOKAK NO:4 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6275 X 6262 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KONAK
|1.KADRİYE, 2.KADRİYE, VEZİRAĞA, ÇİMENTEPE, ZAFERTEPE, HASAN ÖZDEMİR, DUATEPE, SELÇUK
|05.07.2023 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gedız edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedenıyle su verılemıyor
|KONAK
|ALSANCAK, AKDENİZ
|05.07.2023 saat 17:50ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1341 SOKAK NO. 2 İÇİN
|KONAK
|ÇİMENTEPE, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, KOCATEPE, TINAZTEPE, DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, 19 MAYIS, SELÇUK
|05.07.2023 saat 21:00ile 06.07.2023 saat 05:00 arasında yaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YEŞİLDERE CAD ÜZERİNDE900 CELİK BORU ARZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAK.
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR
|05.07.2023 saat 11:40ile 15:30 arasındayaklaşık 3 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ASARLIK TOKİ ETKİLENİYOR. .
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|05.07.2023 saat 14:30ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YANIKKÖY İLKOKULU YANI, MENEMEN BELEDİYESİ PARK BAHÇELER YÜKLENİCİSİNİN ÇALIŞMASI SIRASINDA ŞEBEKEMİZE VERDİĞİ HASAR SEBİBİYLE 18:00'E KADAR KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|UZUNDERE
|04.07.2023 saat 22:00ile 05.07.2023 saat 16:00 arasında yaklaşık 18 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ UZUNDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOTOR POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|05.07.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|DOĞANBEY
|05.07.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SAKIZ AĞAÇI MEVKİİ