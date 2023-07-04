İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
5 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|UZUNHASANLAR
|04.07.2023 saat 13:00ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BORNOVA
|NALDÖKEN
|04.07.2023 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gedız edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedenıyle su verılemıyor
|BORNOVA
|MERKEZ, MERİÇ, ZAFER, SERİNTEPE
|04.07.2023 saat 19:05ile 20:35 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|5711/11 SOKAK NO 42 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|04.07.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ UZUN SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|04.07.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ULUCAK MAHALLESİNDE AŞIRI KULLANIMDAN DOLAYI DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLMASI SEBEBİYLE ÜST KISIMDAKİ EVLERDE SULAR KESİK
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|04.07.2023 saat 18:20ile 21:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|SELÇUK
|SULTANİYE
|04.07.2023 saat 18:15ile 20:30 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EYİCE KÜME EVLERİ VE KOLLARI