İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
4 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|01.07.2023 saat 10:25tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACIMEHMETÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CD. ETKİLENİR.Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
|01.07.2023 saat 10:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|03.07.2023 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAH. ŞEHİT ER HAKAN SAĞINÇ CADDESİNDE OLUŞAN ANA BORU NEDENİYLE HASTANE BAYIRI SK. TOKİ DOLAŞIK SK. ADALI SK. MİDİLLİ ÇIKMAZI SK. 12:00-15:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|03.07.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5368 SOKAK VE CİVARI
|TİRE
|TOKİ
|03.07.2023 saat 16:20ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOKİ MH ADNAN MENDERES BLV DEFNE VİLLARI ANA BORU ARIZASI
|URLA
|CAMİATİK, NAİPLİ, YENİ, SIRA
|03.07.2023 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BASINÇLI HAT ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR