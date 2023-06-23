İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
24 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|KURTULUŞ
|23.06.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİNDE 2 SAAT (13:30-15:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|23.06.2023 saat 15:45ile 18:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|YELKİ 2251 Sk. GÜZELBAHÇE
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|23.06.2023 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ FATİH MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CAD. ÇEŞMELİ SK. ÖLÇEKTEPE SK. 08:00-11:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|MURAT, MİLLET
|23.06.2023 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMKULE MH. 4697 SOKAKİÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|HASANLAR, YAHŞELLİ, BELEN, ÇUKURKÖY, DOĞA, HAYKIRAN, YANIKKÖY
|23.06.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK PLANLI KESİNTİ
|NARLIDERE
|ÇATALKAYA, NARLI, HUZUR
|23.06.2023 saat 17:25ile 20:25 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|NARLI ÇİLEK Sk. No:5 B NARLIDERE
|ÖDEMİŞ
|ALAŞARLI, ÇAYLI, KIZILCAAVLU, EMİRLİ, YEŞİLKÖY
|23.06.2023 saat 11:00ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ALAŞARLI, ÇAYLI, EMİRLİ, KIZILCAAVLU VE YEŞİLKÖY MAHALLELELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KEMER
|23.06.2023 saat 12:10ile 16:10 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KEMER MAHALLESİNDE Kİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|23.06.2023 saat 15:00ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN SEYREKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|23.06.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Güneşköy sitesindeki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.