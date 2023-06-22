İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
23 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|YAKAPINAR
|22.06.2023 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Elektrik dağıtım şirketi Gedaş tarafından onarım bakım sebebiyle Yakapınar mahallesiningenelinde su kesintisi yaşanmaktadır.
|MENEMEN
|SÜLEYMANLI
|22.06.2023 saat 10:00ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASIN KAYNAKLI DEPO SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN
|MENEMEN
|AYVACIK
|22.06.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|DEMİRCİLİ
|22.06.2023 saat 11:00ile 22:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOTOR POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|22.06.2023 saat 14:30ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5714 SK VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TORBALI
|MURATBEY
|22.06.2023 saat 17:30ile 18:15 arasındayaklaşık 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI. . . .