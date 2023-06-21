İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21-22 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
22 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|KEMALPAŞA
|21.06.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7416 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BUCA
|KURUÇEŞME
|21.06.2023 saat 16:15ile 17:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|205/39 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KARABAĞLAR
|DOĞANAY, REİS, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, BASIN SİTESİ, ESENLİK
|21.06.2023 saat 11:50ile 17:30 arasındayaklaşık 5 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YILDIZ CAD NO. 63 İÇİN
|KİRAZ
|KARABURÇ
|21.06.2023 saat 15:00ile 22:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ KARABURÇ MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
|21.06.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SANAYİ SİTESİ BÖLGESİ
|MENEMEN
|HATUNDERE
|21.06.2023 saat 15:45ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası
|ÖDEMİŞ
|KÜRE
|21.06.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜRE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|21.06.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|BARANKAYA FİRMASININ ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANAN Anaboru arızası nedeniyle Akarca bölgesine sular verilememektedir
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|21.06.2023 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
|URLA
|GÜLBAHÇE
|21.06.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MOTORLAR ÇALIŞMIYOR ENERJİ KESİNTİSİ VAR.DEPOYA İZSU TANKERLERİYLE SU TAKVİYESİ YAPILMAKTADIR.