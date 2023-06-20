İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20-21 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
21 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|20.06.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAĞYUDU MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
|KONAK
|26 AĞUSTOS, ULUBATLI
|20.06.2023 saat 09:25ile 18:30 arasındayaklaşık 9 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|2708--SK.İÇİ
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|20.06.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2117 SK VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|20.06.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ÖZHİSAR STESİ VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TİRE
|KAHRAT
|19.06.2023 saat 12:30ile 15:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası