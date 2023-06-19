İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
20 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SİTELER, YENİ
|19.06.2023 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|YENİ MAH ABDİ İPEKÇİ VE ÇEVRELERİ SİTELER GENEL TEDAŞ ELEKTİRİK ARIZASI KAYNAKLI
|BORNOVA
|KARACAOĞLAN
|19.06.2023 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6170 SOKAKTA Kİ ARIZA NEDENİ İLE KARACAOĞLAN MAHALLESİ VE CEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLMEYECEKTİR.
|BUCA
|YENİGÜN
|19.06.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|265/8 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|19.06.2023 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|16174 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|AŞAĞI
|19.06.2023 saat 13:00ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE ALAN SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 13:00-15:00 SAATLERİ ARASINDA ALAN SOKAK VE ŞEHİT SEZAİ GEÇKİN CADDESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|MENDERES
|ORTA
|17.06.2023 saat 09:30ile 10:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1149 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR
|MENEMEN
|29 EKİM, 9 EYLÜL, İSTİKLAL, 30 AĞUSTOS, GAZİ
|19.06.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK PLANLI KESİNTİSİNDEN DOLAYI. . . NOT. GEDİZ ELEKTRİK TAMİRAT ÇALIŞMASI UZAMASI NEDENİYLE.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|19.06.2023 saat 10:30ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1034 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|TİRE
|KAHRAT
|19.06.2023 saat 12:30ile 15:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası