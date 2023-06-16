İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16-17 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
17 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ATMACA
|16.06.2023 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2. YENİ SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ATMACA MAHALLESİNDE KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|16.06.2023 saat 16:35ile 17:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|1587 adresteki vana arızasında dolayı doğanlar mahallesine kısa sürelisu verilmeyecektir.
|ÇİĞLİ
|EVKA-2, EVKA-6
|16.06.2023 saat 13:00ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaşın elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor
|KARABAĞLAR
|YAŞAR KEMAL
|16.06.2023 saat 13:05ile 18:30 arasındayaklaşık 5 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|TOKİ PAZAR YERİBALÇOVA ÇETİN EMEÇ MH ETKİLENMEKTEDİR
|KARŞIYAKA
|AKSOY, DONANMACI
|16.06.2023 saat 13:30ile 14:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|FAZIL BEY NO:90 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1737 X 1730 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|FATİH
|16.06.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ DOĞAN SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE DOĞAN SOKAK VE MEKTEP SOKAK BİR BÖLÜMÜNDE 15:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|BOĞAZİÇİ
|16.06.2023 saat 11:00ile 19:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|BOĞAZİÇİ CAD İÇİ İÇİN
|KONAK
|AZİZİYE, 1.KADRİYE, DOLAPLIKUYU, DUATEPE
|16.06.2023 saat 17:20ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|RAKIM ELKUTLU CADDESİ -725 SOKAK KESİŞİMİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|16.06.2023 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|ÇAYLI
|16.06.2023 saat 16:10ile 19:10 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI (KOŞU YOLU CAD. )MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.