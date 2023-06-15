İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
16 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|15.06.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9102 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE DOSTLUK CADDESİ X 9102 KVŞ SOKAK VANASI KAPATILDI. .
|MENEMEN
|CUMHURİYET, GAZİ, ULUS, KEMAL ATATÜRK
|15.06.2023 saat 08:30ile 15:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7527 sokak ana boru patlağı nedeniyle.
|ÖDEMİŞ
|KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ
|15.06.2023 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVİZALAN VE GERÇEKLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ATATÜRK
|15.06.2023 saat 09:50ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|pamucakefessahilsitesi2 saat sularkesılmiştir
|TİRE
|TOKİ
|15.06.2023 saat 14:30ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOKİ ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE