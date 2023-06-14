İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
15 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SİTELER
|14.06.2023 saat 14:50ile 19:50 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SİTELER MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİNDE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR DEPO SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SU AKIŞI SAĞLANACAKTIR
|BAYRAKLI
|ADALET, ÇAY, ÇİÇEK, BAYRAKLI, MUHİTTİN ERENER
|14.06.2023 saat 17:55ile 19:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1645/18 SOKAK NO. 43 İÇİN
|BORNOVA
|YUNUS EMRE
|14.06.2023 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7501 SOKAK VANASI KAPATILDI. 7551 SOKAKTA Kİ ARIZA NEDENİ İLEMEYDANA GELEN İÇMESUYU ANA BORU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN 7551 SOKAKTAN 7557 SOKAK ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.
|BORNOVA
|MERİÇ
|14.06.2023 saat 16:55ile 18:25 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5711/17 SOKAK NO. 50 İÇİN
|ÇİĞLİ
|HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|14.06.2023 saat 14:15ile 16:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|9102 SOKAK İÇİ ŞEBEKE YENİLEME NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. DOSTLUK CADDESİ X 9102 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|FATİH, MENDERES, HÜRRİYET, ATATÜRK
|14.06.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı enerji kesintisinden dolayı pompalarımız devre dışı kalmıştır, bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU YENİ, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK, BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|14.06.2023 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI İÇME SUYU KUYULARINDA ENERJİ YOKTUR.DEPO SEVİYELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAĞINDAN DOLAYI BAZI BÖLGELERDE BASINÇ SORUNU OLACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET, ARMUTLU HÜRRİYET
|14.06.2023 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI İÇME SUYU KUYULARINDA ENERJİ YOKTUR.DEPO SEVİYELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAĞINDAN DOLAYI BAZI BÖLGELERDE BASINÇ SORUNU OLACAKTIR.
|KINIK
|ÇANKÖY
|14.06.2023 saat 13:00ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SAVAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE ÇANKÖYDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.