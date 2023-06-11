İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
12 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|TALATPAŞA, ULUCAMİİ, KURTULUŞ, SELÇUK
|11.06.2023 saat 15:35ile 17:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|ORTA
|11.06.2023 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1189 SK. 1222 SK. KESİŞİMİ'NE VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|GAZİ, CUMHURİYET
|11.06.2023 saat 10:00ile 16:30 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz elektrik bakım onarım çalışması nedeniyle.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|11.06.2023 saat 10:30ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE Kİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|11.06.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1033 sokak ÜZERİNDE ANA BORU PATLATMASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR