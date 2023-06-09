İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
10 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|09.06.2023 saat 15:50ile 16:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MUHARREM CANDAŞ NO:28 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. MUHARREM CANDAŞ X NEBİL SUSUP KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KONAK
|ATİLLA, ALTINTAŞ, KILIÇ REİS, TURGUT REİS, BARBAROS
|09.06.2023 saat 16:05ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|343--7 ÖNÜ
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|SANCAKLI
|09.06.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SANCAKLI MAHALLESİ GENELİ SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. . .
|ÖDEMİŞ
|KUVVETLİ
|09.06.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KUVVETLİ MAHALLESİ BARBAROS CADDESİNDE GEDİZ EDAŞ EKİPLERİ ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.