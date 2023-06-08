İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
9 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANAVKUYU, MANSUROĞLU
|08.06.2023 saat 15:50ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|HAŞİM İŞCAN CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MANAVKUYU VE MANSUROĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BORNOVA
|MERKEZ, SERİNTEPE, ÇAMKULE
|08.06.2023 saat 23:55ile 09.06.2023 saat 04:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|İstasyonda yapılacak pompa ve kollektör bakım çalışmasından dolayı belirtilen mahallelere su verilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|FOÇA
|YENİBAĞARASI, KAZIM DİRİK
|08.06.2023 saat 15:40ile 18:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE.
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
|08.06.2023 saat 08:00ile 15:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OGLANASI ATATURK VE OGLANASI CUMHURİYET MAHALLESİ GEDİZ PLANLI ELEKTRIK KESINTISI NEDENIYLE SU KESINTISI YASANICAKTIR.
|MENEMEN
|CUMHURİYET
|08.06.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN
|75.YIL CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|08.06.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|MALTEPE TAMAMI ETKİLENİR.
|URLA
|GÜLBAHÇE
|08.06.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI KESİNTİDEN DOLAYI YÜKSEK KESİMLERDE SU AKMAYABİLİR.DEPOLAR TANKER İLE TAVİYE EDİLİYOIR
|URLA
|KALABAK
|08.06.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEKLİKTEPE CİVARI