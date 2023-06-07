İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
8 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|ATATÜRK
|07.06.2023 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|911 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SEKİKÖY, SEYREKLİ, YENİKÖY, BADEMLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, MESCİTLİ, OVAKENT
|07.06.2023 saat 10:00ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI İLKKURŞUN , KAYAKÖY , SEKİKÖY , SEYREKLİ , YENİKÖY , BADEMLİ , BIÇAKÇI , BOZCAYAKA , ÇAMLICA , KEMENLER , KONAKLI , MESÇİTLİ , OVAKENT , PİRİNÇÇİ VE YOLÜSTÜMAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|MİMAR SİNAN, BENGİSU
|07.06.2023 saat 14:10ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ÖDEMİŞ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİNDE (TUNA CAD. )GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BENGİSU VE MİMARSİNAN MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|07.06.2023 saat 15:25ile 18:25 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY (ALABAŞ MEVKİ ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|BOZKÖY, ÇAKIRBEYLİ, KARAKIZLAR, DAĞKIZILCA, SAİPLER, KARAOT
|07.06.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAS PLANLI ELEKTRIK KESINTISI NEDENIYLE SU KESINTISI. . . . .
|TORBALI
|AHMETLİ
|07.06.2023 saat 13:00ile 18:05 arasındayaklaşık 5 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRIK ARIZASI NEDENIYLE POMPALAR CALIŞMIYOR SU KESINTISI YASANACAK. . .
|URLA
|İÇMELER
|07.06.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1080 SOKAK CİVARI