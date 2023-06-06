İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
7 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|06.06.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|06.06.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|BAĞYURDU 29 EKİM MAH KAZIMPAŞA MAH YENİ MAHALLESİNİN GENELİ TEDAŞ ŞEBEKE YENİLEMESİNDEN DOLAYI ELEKTİK KESİK POMPALAR ÇALIŞMIYOR DEPO SEVİYELER DÜŞÜK OLMASI SEBEBİYLE SULARI AKMIYOR.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|06.06.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ AHMET PİRİŞTİNA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACKTIR
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 08:45ile 10:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1081 VE ÇEVRESİNEGEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|ORTA
|06.06.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. 1210 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİ.
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ, İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY
|06.06.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIMÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ, İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SEKİKÖY VE YENİKÖYMAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|OCAKLI
|06.06.2023 saat 09:40ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|06.06.2023 saat 17:25ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|1044 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle Akarca bölgesine sular verilememektedir
|TORBALI
|KARAKUYU
|06.06.2023 saat 11:00ile 18:05 arasındayaklaşık 7 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|KARAKUYU TRFO YANIK OLDUGUNDAN TEK POMPA ÇALISIYOR BASINÇ DUSUKLUGU YASANACAK BESLEYICI YEDEK POMPA ÇALISIYOR