İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
6 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|MEVLANA
|05.06.2023 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|1763 sokaktaki yangın vanası arızası için vana kapatıldı.
|BUCA
|YİĞİTLER
|05.06.2023 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|355 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|02.06.2023 saat 17:00itibariyle yaklaşık 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6215 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|05.06.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|05.06.2023 saat 16:25ile 18:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|GÜLBAHÇE
|03.06.2023 saat 09:00ile 15:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİKKAYNAKLI PLANLI BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE ELEKRTİK KESİNTİSİ OLACAKTIR.DEPOLAR İZSUYA AİT SU TANKERLERİYE BESLENECEKTİR KULLANIMA BAĞLI OLARAK BÖLGENİN YÜKSEK KESİMLERİ SU ALAMAYABİLİR.
|URLA
|TORASAN
|05.06.2023 saat 09:45ile 11:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|502 SK ANA BORU ARZASI
|URLA
|TORASAN
|05.06.2023 saat 11:25ile 14:25 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORASAN MAHALLESİNDE ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK