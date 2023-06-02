İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Haziranİzmir su kesintisi saatleri...
3 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|MUSALLA
|02.06.2023 saat 11:20ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 1066 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KİRAZ
|CERİTLER, HİSAR, KIRKÖY, SULUDERE, VELİLER
|02.06.2023 saat 09:00ile 15:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI CERİTLER HİSAR KIRKÖY SULUDERE VELİLER MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|02.06.2023 saat 17:00itibariyle yaklaşık 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6215 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TORBALI
|TAŞKESİK
|02.06.2023 saat 14:00ile 16:05 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ABA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI. . .
|URLA
|GÜLBAHÇE
|02.06.2023 saat 11:00ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|URLA
|KALABAK, ŞİRİNKENT
|02.06.2023 saat 16:40ile 19:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3310 SOKAK VE CİVARI