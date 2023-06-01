İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Haziranİzmir su kesintisi saatleri...
2 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ATATÜRK
|01.06.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|BERGAMA BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMASI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 2 SAAT (13:30-15:30)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇİĞLİ
|EVKA-6, EVKA-2
|31.05.2023 saat 14:30ile 22:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Anlık oluşan elektrik arızası sebebiyle pompalar devre dışı kalmış olup bölgeye su verilememektedir. "Güncelleme 17:00" Arıza tespit edilmiş olup ekiplerin müdahalesi devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR ATATÜRK
|30.05.2023 saat 09:00ile 11:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HÜRRİYET CAD. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.