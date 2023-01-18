İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
18 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ, ÇAMLI
|18.01.2023 saat 09:00ile 12:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KARABURUN
|KÖSEDERE
|17.01.2023 saat 20:00ile 18.01.2023 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KÖSEDERE MAHALLESİ'NDE MOTOR-POMPA ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN KÖSEDERE MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR.