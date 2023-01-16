İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
16 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|ÇAMKULE
|16.01.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisinde Yapılacak Olan Depo Taşkın Hattı Bağlantı Çalışması Nedeniyle Bölgeye Su Verilememektedir.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|16.01.2023 saat 08:00ile 11:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ DOLAŞIK SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 08:00-11:00 SAATLERİ ARASINDA TÜRKCEDİT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜNDE SU KEDİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KONAK
|ANADOLU, ÇINARTEPE, LEVENT, MİLLET, MURAT, ULUBATLI, ATAMER, MEHTAP, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS, CENGİZ TOPEL, FERAHLI
|16.01.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisinde Yapılacak Olan Depo Taşkın Hattı Bağlantı Çalışması Nedeniyle Bölgeye Su Verilememektedir.
|KONAK
|YAVUZ SELİM, TRAKYA, HUZUR, MEHMET AKİF, SAYGI, İSMET PAŞA, BOĞAZİÇİ
|16.01.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisinde Yapılacak Olan Depo Taşkın Hattı Bağlantı Çalışması Nedeniyle Bölgeye Su Verilememektedir.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|15.01.2023 saat 11:30ile 13:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Fiyu Caddesi'ndeki Ana Boru Arızası Nedeniyle. . .
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|16.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.