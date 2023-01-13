İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 - 14 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
14 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR
|13.01.2023 saat 07:50ile 14.01.2023 saat 00:00 arasında yaklaşık 16 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KÜLTÜR MH KUTULUŞ MAH KAZIMDİRİK MAH VE ATATÜRK MAH SU VERİLEMİYOR
|BORNOVA
|EVKA 3
|13.01.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|127/17 SOKAKTA MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN EVKA 3MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|13.01.2023 saat 12:00ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4524 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|13.01.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ KÖROĞLU SOKAKTAMEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİ KÖROĞLU SOKAK VE ÇEVRESİNDE2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|GAZİ, ULUS, CUMHURİYET, KEMAL ATATÜRK
|12.01.2023 saat 10:20ile 12:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|BOZCAYAKA, BALABANLI
|13.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BALABANLI VE BOZCAYAKA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET
|13.01.2023 saat 14:15ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HÜRRİYET (TEKSTİL MEVKİİ)MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.