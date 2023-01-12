İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 - 13 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
13 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|KARACAOĞLAN
|12.01.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6172 SOKAK İLE KEMALPAŞA CADDESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN ARIZASINDAN DOLAYI KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KARACAOĞLANMAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|ÇİĞLİ
|BALATÇIK, AHMET EFENDİ, UĞUR MUMCU
|12.01.2023 saat 16:50ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8795/11 X 8795/12 KVŞ ANA BORU ÜZERİ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 8790/5 X 8790/6 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI
|KINIK
|FATİH
|12.01.2023 saat 11:00ile 14:30 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ BURAK SOKAKTA İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 11:00-14:30 SAATLERİ ARASINDA FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|HASAN ÖZDEMİR, YEŞİLDERE, KOCAKAPI, AKARCALI, YENİDOĞAN, EGE, GÜNEY, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, 19 MAYIS
|12.01.2023 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2223 SOKAK NO:1 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|DEVELİ, ÇİLEME, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
|12.01.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ ELEKTRİK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇİLEME DEVELİ VE TEKELİKÖYLERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR
|MENEMEN
|GAZİ, ULUS, CUMHURİYET, KEMAL ATATÜRK
|12.01.2023 saat 10:20ile 12:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, OVAKENT, KONAKLI
|12.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ, OVAKENT VE KONAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|KAZIM KARABEKİR, PANCAR
|12.01.2023 saat 16:20ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|DEPO SEVİYE YAPMASI BEKLENDİĞİNDEN PANCAR'IN BAZI BÖLGELERİNE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|İSKELE
|12.01.2023 saat 17:30ile 20:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE CADDESİ VE CİVARI