İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 - 12 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
12 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|ÇETİN EMEÇ
|11.01.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÇEŞME
|REİSDERE
|11.01.2023 saat 11:50ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1. ETAP (İKMAL İHALESİ) İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 6002 SOKAKTA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KONAK
|KONAK
|11.01.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|856 SOKAK NO:3 ÖNÜ İÇİNANAFARTALAR ETKİLENİR
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|11.01.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.