İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 - 11 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
11 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET, ÇİÇEK, BAYRAKLI, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY
|10.01.2023 saat 16:55ile 18:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1645/14 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA SEBEBİYLE
|KARABAĞLAR
|KİBAR, DEVRİM, SARIYER, GÜNALTAY
|10.01.2023 saat 14:25ile 18:25 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3796--20 ÖNÜ