İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 - 10 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Ocak Salıİzmir su kesintisi saatleri...
10 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ÇİÇEK, ÇAY, TEPEKULE
|09.01.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ş. HAKAN UYSAL CADDESİ NO:14 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET
|09.01.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6653 SOKAK No:19 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN ANADOLU CADDESİ X 6610 SAYAÇ KAPATILDI. .
|KONAK
|KÜLTÜR, İSMET KAPTAN
|09.01.2023 saat 16:15ile 17:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|FEVZİPAŞA BULVARI NO:138 ÖNÜ İÇİN
|KONAK
|1.KADRİYE, 2.KADRİYE, TINAZTEPE, SELÇUK, DAYIEMİR, ALTAY, DOLAPLIKUYU, TUZCU, ÜLKÜ, SÜVARİ
|09.01.2023 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|RAKIM ELKUTLU CADDESİ NO:83 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|09.01.2023 saat 16:40ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇUKURALTI MAH. 2189 SK. VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|09.01.2023 saat 14:05ile 17:05 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|ORMANKÖY
|09.01.2023 saat 15:15ile 18:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|RÜSTEM, TORASAN
|09.01.2023 saat 15:35ile 17:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOKİ EVLERİ CİVARI
|URLA
|KUŞÇULAR
|09.01.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|8026 SOKAK CİVARLARI