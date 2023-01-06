İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi saatleri...
7 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|ONUR, KORUTÜRK
|06.01.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ONUR ÇAĞATAY Sk. No:20 BALÇOVA VANA KAPANDI
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, CUMHURİYET
|06.01.2023 saat 12:00ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
|MENDERES
|ÇİLEME
|06.01.2023 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİLEME MAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|06.01.2023 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇUKURALTI MAH. 2070 SK. VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
|06.01.2023 saat 14:45ile 16:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|ANAFARTALAR
|06.01.2023 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİNDE YANGIN HİDRANTI ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ÇOLAK İBRAHİM BEY
|06.01.2023 saat 17:00ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|94 sokaktaki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir