Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak İzmir su kesintisi listesi!

Gündem Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak İzmir su kesintisi listesi!

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildiİzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi
İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 İzmir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 İzmir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi saatleri...

7 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title